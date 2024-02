Rugby | Sei Nazioni 2024 | l’Italia incanta per un tempo | poi soffre e l’Inghilterra vince 24-27

(Di sabato 3 febbraio 2024) Si apre con una sconfitta il Seidel, che all’Olimpico di Roma cede 24-27 alal termine di una partita dai due volti. Primosplendido per gli Azzurri del ct Quesada, poi un secondodi grandi difficoltà e sofferenze solo parzialmente riscattato dalla meta finale. Alla fine comunque si registra il passivo di soli tre punti, il più piccolo di sempre contro i Bianchi della Rosa che rimangono la squadra mai battuta dall’Italinsieme agli All Blacks neozelandesi. Da segnalare le tante assenze con cuiha dovuto fare i conti, su tutte quella di Ange Capuozzo messo ko nelle scorse ore da una gastroenterite ma anche quelle di Iachizzi, Ferrari, Riccioni, Nemer, Lamb e Odogwu. Adesso il prossimo impegno ...

Nella prima giornata del Sei Nazioni 2024 l’Italia esce sconfitta dalla sfida all’Olimpico di Roma contro l’Inghilterra, con il punteggio di 27-24. Esordio a due facce per Quesada: gli azzurri giocano ...Italia rugby Sei Nazioni diretta oggi 3 febbraio Prima giornata del Sei Nazioni 2024, per la prima volta nel Torneo all'Olimpico di canta God save the King, in tribuna anche Zara ...La nuova Nazionale italiana di rugby di Gonzalo Quesada si appresta ad affrontare nella seconda giornata del Sei Nazioni 2024 l'Irlanda in trasferta, all'Aviva Stadium di Dublino: la sfida andrà in sc ...