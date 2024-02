Rovello Porro | investito sulle strisce pedonali | è grave

(Di sabato 3 febbraio 2024)(Como), 3 febbraio 2024 – Un uomo di 51 anni è statovicino al sottopasso ferroviario. E' stato ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano, dove è stato trasferito d'urgenza con l'eliambulanza. Per soccorrerlo, il sottopasso è rimasto chiuso a lungo. L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi, sabato 3 febbraio. Il 51enne stava attraversando la strada, all'imbocco del sottopasso vicino alla stazione ferroviaria in centro paese. Un automobilista in transito non lo ha visto e lo ha travolto. E' stato soccorso dai sanitari dell'autoinfermieristica e dai volontari della Croce azzurra di Rovellasca, ma poi sono dovuti intervenire pure i soccorritori dell'eliambulanza di Milano. ...

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi a Rovello Porro, in via Dante Alighieri. Un uomo di 51 anni è stato ...Incidente Intervenuto l’elisoccorso in via Dante Alighieri, dove un uomo è stato travolto vicino al sottopasso: trasportato in ospedale. Code e rallentamenti nella zona ...ROVELLO PORRO - Pedone investito, per soccorrerlo oggi pomeriggio dalle 16.30 è stato temporaneamente chiuso al traffico il sottopasso nei pressi della ...