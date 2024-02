Roma | spari in strada a La Rustica

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024) CRONACA DI– E’ stato arrestato, e ora si trova in custodia cautelare in carcere, l’uomo ritenuto responsabile di una sparatoria il 17 giugno scorso in largo Corelli nel quartiere La, alla periferia sud est di. Secondo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, che ha firmato l’ordinanza, eseguita stamattina all’alba dalla squadra mobile della polizia, l’arrestato avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro due persone, rimaste ferite, a seguito di una discussione in. L’uomo, dopo il folle gesto, si era allontanato rendendosi irreperibile per il timore di ritorsioni le quali, effettivamente, si sono verificate nei giorni successivi. Nella zona infatti si sono registrate esplosioni di ordigni leggeri e incendi ad attivita’ commerciali e auto nella ...