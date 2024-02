Roma | ex maestro scomparso da sei mesi | ritrovato mummificato in casa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il corpodi un uomo è stato trovato in un appartamento all’Alberone, a. Si tratta di Italo Gatti, exin pensione, di cui nessuno aveva più notizie da diversi. Tanto che la sua cassetta della posta era stracolma e la finestra disempre aperta, giorno e notte. Nessuno però aveva controllato se tutto fosse sotto controllo. Ci sono volute le telecamere di Chi l’ha visto? per fare una verifica all’interno dell’appartamento. Così si è scoperto che il corpo di Italo era praticamente. I vicini hanno raccontato che non lo vedevano da diversie per questo hanno chiamato la redazione del programma di Rai 3. Non si vedeva da quest’estate. “Noi vorremmo chiedere ai vigili del fuoco, insieme ai condomini, di aprire questa porta, ...