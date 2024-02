Roma | controlli contro la criminalità a Primavalle

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024) CRONACA DI– I Carabinieri hanno svolto un servizio straordinario dillo nel quartieredifinalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalita’. A termine delle attivita’ il bilancio e’ di 98 persone identificate, tra cui due arrestate e una denunciata. Sono statillati 50 veicoli e 2 attivita’ commerciali. In manette e’ finito un uomo del quartiere per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione di Montespaccato lo hanno visto mentre si aggirava con fare sospetto in via Antonio Canepa e lo hanno fermato per unllo. Poiche’ gia’ noto per precedenti reati di droga, i militari hanno deciso di approfondire le verifiche e di perquisire, con l’ausilio di un’unita’ cinofila del nucleo di Santa Maria di Galeria, la sua ...