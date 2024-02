Roma | cena di gruppo a Ostia e poi allenamento | si rivede Renato Sanches

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Una serata speciale per compattare ulteriormente il: Daniele De Rossi ha invitato atutta la squadra per unadi. Un ambiente felice è un ambiente vincente e, nella seduta odierna a Trigoria, i sorrisi non sono certo mancati. A due giorni dalla sfida contro il Cagliari, dove De Rossi proverà a conquistare la terza vittoria consecutiva da quando siede sulla panchina giallorossa, la squadra è scesa regolarmente in campo: inanche, da considerare ormai pienamente recuperato e convocabile per il match contro i sardi. Assente invece Chris Smalling, che sta alternando il lavoro ina quello individuale. Secondoconsecutivo anche per l’ultimo arrivato, Tommaso Baldanzi che, come ...