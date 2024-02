Roberto Salis | La polemica politica non aiuta la battaglia per la dignità di Ilaria

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024), questo governo è riuscito a riportare in Italia Alessia Piperno dall'Iran e Patrick Zaki dall'Egitto. È fiducioso che possa ottenersi un terzo successo con sua figlia? «Me lo auguro. La fiducia può crescere iniziando a vedere i primi segnali».Lei ha deciso - dopo questa intervista e pochissimi altri appuntamenti mediatici - di entrare in un'area di silenzio. Come mai questa scelta? «Perché credo che questo clamore e le polemiche politiche e i dibattiti accesi non favoriscano il lavoro di chi deve portare avanti una fine opera diplomatica verso l'obiettivo finale».Chi ha cercato di iperpoliticizzare il caso, attaccando l'Ungheria, cercando di buttarla in rissa con il nostro governo, o anche santificando sua figlia, forse non ha reso un buon servizio alla causa, non le pare? «Credo che si siano accesi troppo i toni: ...