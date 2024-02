Roberto | il padre di Ilaria Salis | «Da oggi in silenzio su mia figlia Le polemiche non aiutano la battaglia per la sua libertà»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 febbraio 2024), ildi, annuncia che entrerà in un’area disul caso della. Perché «credo che questo clamore e lepolitiche e i dibattiti accesi non favoriscano il lavoro di chi deve portare avanti una fine opera diplomatica verso l’obiettivo finale». L’ingegnerparlain un’intervista con Daniele Capezzone su Libero. Nella quale spiega la sua scelta: «Credo che si siano accesi troppo i toni: occorre abbassarli. Questo risultato si ottiene come fa un manager quando tratta con un altro manager in vista di una joint-venture. Devono alzarsi soddisfatti entrambi, altrimenti il tavolo salta».spiega che per ladi augura «la soluzione dei ...