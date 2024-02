Roberto Boninsegna e l’esperienza con il Cagliari | “Ho vissuto tre anni splendidi”

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di sabato 3 febbraio 2024)con iled il rapporto con Gigi Riva, ex attaccante di Inter e Juventus, è stato intervistato dal quotidiano torinese La Stampa ed ha parlato della sua esperienza con la maglia dele del suo rapporto con Gigi Riva. Ecco un estratto delle sue parole: ?…?Altra città:“Non volevo andare, troppo lontano ed ero figlio unico, invece hotre.” Divenne amico di Gigi Riva “Nessuno voleva dividere la stanza con lui perché fumava tanto, io accettai e legammo subito. Ci muovevamo sempre insieme, il problema era che la macchina l’aveva lui…” Problema? “Amava la velocità, roba da far paura. E non c’era modo di farlo ...