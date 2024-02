Rivolta dei trattori | pronti a invadere Roma | blocco a Orte Meloni verso l’esenzione dell’Irpef ai piccoli imprenditori

(Di sabato 3 febbraio 2024) «Ci avete tolto tutto, almeno fateci mangiare»: queste le parole che si leggono sullo striscione esposto dagli agricoltori presenti nei pressi del casello autostradale di, che hanno deciso di occupare in segno di protesta la strada che si trova all’esterno dell’A1. La polizia starebbe già intervenendo sul posto. «Noi dobbiamo fare quello per cui siamo arrivati qui», ha detto loro Antonio Monfeli, portavoce dei manifestanti. Alle 11 della mattina di oggi, 3 febbraio, erano già più di 120 i mezzi agricoli stipati nel piazzale antistante la rotatoria di fronte al casello. «Noi continueremo a manifestare pacificamente – ha continuato Monfeli – ma vista la quantità di mezzi e persone arrivate probabilmente bloccheremo di nuovo il casello». La prossima mossa del governo Le proteste che hanno paralizzato Bruxelles e Parigi e che rischiano di allargarsi a macchia ...

