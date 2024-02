Rivolta dei trattori | cosa c’entra la Politica agricola comune Pac dell’Unione europea e chi l’ha votata

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 febbraio 2024) C’è un filo rosso che lega le proteste degli agricoltori che da inizio anno si stanno diffondendo a macchia d’olio in tutta Europa. Si tratta della Pac, la, che rappresenta il principale strumento attraverso cui l’Unioneregola i sussidi destinati al settore. L’ultima riforma della Pac è stata approvata nel 2021 e ha introdotto alcuni obblighi ambientali per rendere l’agricoltura più sostenibile e ridurre la quota di emissioni climalteranti, circa l’11% del totale di gas serra prodotti dai Paesi. Questi nuovi paletti sono vissuti come un vero e proprio fardello da una parte degli agricoltori, che protestano per chiedere limiti meno stringenti e una revisione generale delle regole della Pac. Il loro malcontento, in Italia così come ...