Ritrovati Giuseppe Contini e Karol Canu | spariti 10 giorni fa a Olbia | rintracciati seguendo gli amici

Una storia che aveva tenuto in apprensione l’intera comunità di Olbia ha finalmente raggiunto una conclusione positiva. Karol Canu e Giuseppe ... (thesocialpost)

Olbia Sollievo generale per il ritrovamento di Karol Canu e Giuseppe Contini che sono stati accompagnati in commissariato. "Li hanno rifocillati - spiega il padre di Giuseppe - ma noi ancora non li ab ...«È la fine di un incubo», Giulia, madre di Karol, il 15enne scomparso da Olbia insieme all'amico Giuseppe, lo scorso 25 gennaio, è esausta. Da quasi dieci giorni ...Sono stati ritrovati sani e salvi Giuseppe Contini e Karol Canu, i due amici di 15 e 17 anni, scomparsi la sera del 25 gennaio a Olbia. Attorno alle 17.30 sono stati rintracciati dagli agenti della ...