Ristoratrice | laureata e ’scomoda’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) PERUGIA – Vittoria Ferdinandi, 37 anni, èin Filosofia e Scienze tecniche e psicologiche. È la direttrice del ristorante (e centro polifunzionale) "Numero Zero": aperto a Perugia nel novembre 2019, impiega un gruppo di ragazzi e ragazze (pari al 50% del personale) che soffrono di disturbi mentali di diversa entità e che si alternano tra cucina, sala e bancone. Per questo ha ricevuto l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella "per il suo contributo nella promozione di pratiche di autonomia e di inclusione sociale per i malati psichiatric". Ferdinandi è una che la politica la conosce bene e che nel tempo si è impegnata in prima persona. Anni fa, ad esempio, fu tra i promotori di alcune giornate di riapertura del Mercato Coperto di piazza Matteotti, portando in quello storico spazio ...