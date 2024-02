Rinnovo Giroud | il Milan ci prova ma c’è la tentazione USA

Olivier Giroud , attaccante del Milan , andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Firmerà o no il Rinnovo per un'altra stagione? (pianetamilan)

Milan - "Anche Ibra con Pioli": importanti parole di Zlatan Ibrahimovic sul tecnico rossonero. Lo svedese si schiera dalla parte del tecnico milanista: "Contenti di lui". E il Milan chiede i gol a ...Il primo nome sulla lista è quello di Alex Meret, che ancora non ha firmato il rinnovo con il Napoli. Il ventiseienne è approdato in azzurro nel 2018 e il suo accordo che lo lega al club è vicino a ...Con la fine di gennaio, si apre la possibilità per i giocatori del nostro campioanto che sono in scadenza di cercare i prossimi club. Altro lavoro per gli uomini di mercato delle squadre ...