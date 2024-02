Rimini | pubblicava false recensioni per danneggiare la reputazione del supermercato | denunciato un ex dipendente

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 febbraio 2024) Accesso abusivo a sistema informatico e sostituzione di persona. Sono i reati ipotizzati dalla procura di Bologna a carico di un exdi una grande catena di supermercati con varie sedi in Emilia-Romagna che avrebbe pubblicato sul profilo Googlerisposte alledove lo stesso (finto) titolare denigrava il supermarket, accusando i dipendenti di scarsa professionalità e consigliando ai clienti di andare dalla concorrenza. La vicenda, riportata dal Resto del Carlino, risale alla scorsa estate in provincia di. Scoperta la “macchina del fango”, l’azienda ha deciso di passare alle vie legali per tutelare la propria immagine: l’ex impiegato, che aveva aperto il profilo Google del negozio, è stato così. Sarebbe stato lui, secondo la denuncia presentata alla polizia ...