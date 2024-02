Riflettori su mail WhatsApp bloccato | cosa non si rischia

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di sabato 3 febbraio 2024) In queste ore sta letteralmente spopolando sulle caselle di posta di tanti italiani la cosiddetta: una missiva che si riferisce ad una presunta sospensione dell’account di un utente e che sta generando il panico tra chi utilizza molto proprio il servizio di messagistica. Vale la pena precisare subito che non c’è nulla da temere e che chat, canali, stati della ben nota applicazione non sono in pericolo. Sulla non veridicità dellanon ci sono dubbi: si tratta di una comunicazione non ufficiale, di certo non inviata da nessun team di supporto tecnico dell’applicazione di Meta. Il proprio profilo non è in pericolo: sebbene la nota parli di condotta non corretta dell’utente finale, la millantata operazione di sospensione non è prevista. I più ...