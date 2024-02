Rifiuti tossici per produrre le auto elettriche | alla Tesla multa da 1 | 4 milioni

Tonnellate di rifiuti sono stati accumulati per quarant’anni in un’ex cava di tufo che si trova tra i quartieri di Castelverde e ...Un’area in cui per anni sono stati stoccati, illegalmente, rifiuti tossici. Ora parte il ripristino ambientale, a 30 anni di distanza dalla scoperta della discarica abusiva, con l’obiettivo di ...Una cerimonia simbolica attesa da decenni dagli abitanti del quartiere. I lavori veri e propri cominceranno lunedì 5 febbraio ma, in ogni caso, si può considerare avviata la fase finale di bonifica de ...