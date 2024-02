Ricandidare von der Leyen alle Europee smantellando il suo Green Deal | il vicolo cieco del Ppe spaccato e senza un programma condiviso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ilpolitico del Partito Popolare Europeo, a quattro mesi delezioni che ridisegneranno la Plenaria di Bruxelles, è ancora un foglio bianco. O quasi. La spaccatura interna alla più grande famiglia europea si è riproposta, in un “clima di sconforto” secondo chi vi ha partecipato, nel corso dell’assemblea politica del 29 e 30 gennaio. Sul tavolo una bozza preparata dal Wilfried Martens Centre for European Studies, il centro studi del Ppe. Tra gli europarlamentari e i delegati nazionali la consapevolezza che, come gli altri partiti europeisti, anche i Popolari registreranno un calo nei consensiurne in favore delle destre emergenti, da quelle più estreme di Identità e Democrazia a quelle conservatrici di Ecr che proprio in queste ore ha accolto l’ex ‘pecora nera’ del Ppe, Viktor Orban. L’obiettivo è quello di limitare ...