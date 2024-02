Riassunto | EAM completa l’acquisizione del centro tecnologico per i catodi LFP in Germania e pianifica la produzione su scala commerciale per la catena di fornitura globale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 3 febbraio 2024)delinvelocizza i piani di EAM – essere la prima azienda asiatica a produrreLFP fuori della Cina MOOSBURG,–(BUSINESS WIRE)–Epsilon Advanced Materials (EAM) oggi hatodeldi tecnologia dei materiali attivi utilizzati per la fabbricazione dial litio-ferro-fosfato (LFP) a Moosburg,, diventando così la prima azienda internazionale in grado di fornire ai produttori siache anodi per le batterie agli ioni di litio. Grazie a questa acquisizione EAM promette di diventare la prima asiatica fuori della Cina a produrreLFP. Il testo originale del ...