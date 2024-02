Restelli | Devo tornare quello di prima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) Se laimpressione è quella che conta, allora i tifosi dei Blacks si divertiranno parecchio con Jessie Begarin. Il play francese si è dimostrato subito a proprio agio con la nuova realtà faentina, affermando in conferenza stampa di volere imparare l’italiano ilpossibile e di essere rimasto colpito dalla società Raggisolaris, scegliendola comeesperienza lontano dalla Francia dopo vent’anni nei massimi campionati transalpini. "Ha deciso di venire a Faenza per la buona accoglienza che ho ricevuto sin dallatelefonata della dirigenza – spiega il play 35enne – e questa società mi piace molto, perché è ambiziosa e ha un progetto importante. Ho cercato su internet molte informazioni sui Raggisolaris e credo sia un club dove c’è una atmosfera molto familiare e che vuole puntare in alto". Begarin è il ...