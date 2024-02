Renzi oggi a Verissimo | ecco tutti gli ospiti in studio fino a domenica

(Di sabato 3 febbraio 2024) Dal figlio di Sandra Milo a Pietro Orlandi, chi sarà nel salotto di Silvia Toffanin nelle puntate die domani Il leader di Italia Viva Matteoospitesabato 3 febbraio 2024 a, nella puntata in onda su Canale 5. Il senatore sarà nel salotto di Silvia Toffanin "per un ritratto personale,

Dai Livelli essenziali di prestazioni per tutte le regioni alle 23 'funzioni' trasferibili: le misure Il ddl Calderoli oggi , 23 gennaio, atteso in ... (sbircialanotizia)

I critici la chiamano la secessione dei ricchi, la Lega la considera il compimento di trent’anni di battaglie. oggi (in diretta tv sui canali Rai a ... (open.online)

Il voto del Senato arriva alle sei e mezza di pomeriggio e non ci sono dubbi: approvata con 110 sì, 64 no e 3 astenuti. L’ Autonomia ... (open.online)

Ma non c'è solo Renzi. A pochi giorni dalla scomparsa di Sandra Milo, vera icona del cinema italiano, la ricorderà in studio il figlio Ciro. Verissimo riproporrà quindi alcuni passaggi dell’ultima ...Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024 alle 16.30 su Canale 5.Matteo Renzi si sfoga commentando le recenti dimissioni di Vittorio Sgarbi e le critiche interne che scuotono il governo di Giorgia Meloni.