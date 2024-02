Renzi oggi a Verissimo | ecco tutti gli ospiti in studio fino a domenica

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Il leader di Italia Viva Matteoospitesabato 3 febbraio 2024 a, nella puntata in onda su Canale 5. Il senatore sarà nel salotto di Silvia Toffanin "per un ritratto personale, al di là del ruolo politico", si legge sul sito del programma. L'ex presidente del Consiglio è in uscita il 6 febbraio con il libro 'Palla al centro. La politica al tempo delle influencer'. Ma non c'è solo. A pochi giorni dalla scomparsa di Sandra Milo, vera icona del cinema italiano, la ricorderà inil figlio Ciro.riproporrà quindi alcuni passaggi dell'ultima intervista che l'attrice aveva rilasciato a Silvia Toffanin lo scorso 30 settembre. E ancora, incon la sua storia e la sua carriera, Rita Pavone, mentre da 'Terra amara' gli amatissimi Polen Emre, che interpreta Fadik, e ?ahin Vural, che interpreta il ruolo di Ra?it. Infine, inil cast dello spettacolo Open formato da ex alunni di Amici, tra questi: Klaudia Pepa, Christian Stefanelli, Samuel Antinelli e Rosa Di Grazia. Per la puntata di, Silvia Toffanin torna quindi ad accogliere per un'intervista esclusiva Pietro Orlandi che rivelerà nuove informazioni in suo possesso sulla scomparsa della sorella Emanuela, avvenuta il 22 giugno 1983. Spazio quindi alla danza con il percorso di vita di due ballerini e coreografi amatissimi, legati ad Amici: Kledi Kadiu ed Emanuel Lo, attualmente professore nel talent di Maria De Filippi. E ancora, per la prima volta saranno insieme aAsia Argento e sua sorella Fiore. Infine, si parlerà d'amore con Cristian e Valentina, coppia appena nata a Uomini e donne.