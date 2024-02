Renzi oggi a Verissimo | ecco tutti gli ospiti in studio fino a domenica

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 3 febbraio 2024) (Adnkronos) – Il leader di Italia Viva Matteoospitesabato 3 febbraio 2024 a, nella puntata in onda su Canale 5. Il senatore sarà nel salotto di Silvia Toffanin "per un ritratto personale, al di là del ruolo politico", si legge sul sito del programma. L'ex presidente del Consiglio è in uscita