Regolamento Mali-Costa d’Avorio | cosa succede in caso di pareggio al 90??

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tutto pronto per, match dei quarti di finale di Coppa d’Africa, in programma alle 18:00 di sabato 3 dicembre. Dopo la vittoria sul Burkina Faso, ilsogna un’altra impresa e spera in una semifinale storica. Dovrà vedersela però con i padroni di casa, vogliosi di andare ancora avanti dopo essere stati ad un passo dall’eliminazione nella fase a gironi. Maindial?? Nessuna sorpresa. Si procederà con due tempi supplementari da quindici minuti, seguiti, indi parità, dai calci di rigore. Proprio come accaduto negli ottavi di finale e come accadrà, eventualmente, in semifinale.vogliono ...

Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 La casa diventa un Set Come da direttive, i concorrenti sono chiamati a vestire i panni non solo di attori, ma anche di registi, scenografi, sceneggiatori, cameramen. Ins ...Scatta un provvedimento disciplinare al Fratello e, inevitabilmente, si accendono anche i malumori nella Casa più spiata d'Italia. In particolare è stato Massimiliano Varrese, spesso al centro delle d ...Provvedimento disciplinare per i concorrenti del reality: non hanno rispettato il regolamento Queste non sono state ore serene per i concorrenti del ...