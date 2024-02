Regolamento dehors a Napoli | nella bozza i tavolini pure sulle strisce blu

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutie ombrelloni ancheblu a. Qualcosa più di un’ipotesi: l’idea èdel nuovodei, portata in commissione comunale Commercio. A redigerla l’assessore Teresa Armato e la polizia municipale. Il nuovo articolo 13 darebbe stabilità a una deroga, prevista fino ad ora. Un’eccezione maldigerita da molti. La previsione, infatti, sottrarrebbe posti ai veicoli. E ai parcheggi pubblici sono merce rara. “Ad eccezione dei dehor – recita la-, su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta possono essere concesse occupazioni di suolo pubblico/di aree private di interesse pubblicoquali ...

Mondragone . “Nel Consiglio Comunale tenutosi martedì scorso è stato approva to il regolamento per il funzionamento della Commissione Locale del ... (casertanotizie)

Formia – “Il sindaco Taddeo non può chiedere il contributo delle minoranze da una parte e nel momento in cui lo riceve definisce i nostri interventi ... (temporeale.info)

In merito alla zona porto, l’amministrazione punta i riflettori sul dragaggio (“ne vado orgoglioso, siamo alla fase finale”, afferma Spazzafumo) e sul mercato ittico: “Oggi non è più un’azienda che ...Michele Redaelli, consigliere comunale di Centrodestra, attacca l’assessora Frenquellucci dopo l'annuncio di voler rivedere il regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico all’indomani ...Gli ampliamenti sono concessi anche in deroga a regolamento comunale per i dehors fino al 31 dicembre 2024, salva disdetta dell'interessato.