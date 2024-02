Regno Unito | due libri raccontano i sentimenti di Elisabetta II “Ecco cosa pensava di Meghan”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Londra, 3 febbraio 2024 – Sebbene non ci siano aggiornamenti sul come stiano andando le convalescenze di Kate Middleton e di re Carlo III – operati rispettivamente per un problema all’addome e per una prostata ingrossata – non si può certo dire che le voci da Buckingham Palace siano silenziose. Stanno infatti circolando interessanti informazioni sulla defunta reginaII pensasse diMarkle, moglie del nipote Harry. E si tratta di una voce certamente autorevole, quella della cugina lady Elizabeth Anson, figlia di Anne Bowes-Lyon, zia dell’ex sovrana. La donna, deceduta nel 2020, avrebbe infatti fatto trapelare un gustoso aneddoto, poi giunto nelle mani della celebre royal watcher Ingrid Seward, che l’ha inserito nel libro ‘My mother and I’. Ad accigliaresarebbe stato il vestito ...