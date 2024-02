Red Bull | alla scoperta dei campioni in carica

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 3 febbraio 2024) Red: la scuderia austriaca dopo tre mondiali va a caccia del poker. Squadra che vince no si cambia Red: Squadra che vince non si cambia, questo è il motto portato avanti dscuderia austriaca che dopo tre mondiali di fila va a caccia del poker confermando la coppia Verstappen-Perez. Rednon stravolgerà il progetto che ha dato risultati stratosferici negli ultimi anni ed infatti la RB19 era un continuo della RB18 e tutto lascia pensare che la nuova monoposto sarà uno sviluppo di quella che la scorsa stagione ha permesso a Verstappen di stracciare il campionato. Tuttavia, c’è sempre da migliorare e si sta lavorando su due aree: la prima è la qualifica, se infatti in gara Verstappen non ha avuto rivali, in qualifica molte volte si è trovato a partire non in pole position e l’altra area di ...