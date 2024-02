Rassegna | Sandra Milo | la nota profumata del cinema

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 3 febbraio 2024) Aveva 90 anni, ma aveva la freschezza di una giovane donna.se ne è andata in punta di piedi, senza disturbare e con la leggerezza di sempre. Qui, per il consueto appuntamento con la, abbiamo deciso di condividere il nostro ricordo. “Sandrocchia!”, così la chiamava Federico Fellini, che è stato innamorato di lei per 17 anni.ha tanto amato, ha avuto due mariti che sono stati un tormento per la custodia dei figli. Attrice di, conduttrice televisiva, personaggio di gossip e meme prima che li inventassero grazie a quel “Chi? Ciro? Dove?” gridato in diretta Tv nel ’90 a chi la avvertiva di un fantomatico ricovero in ospedale del figlio dopo un incidente. Una fake news prima che inventassero le fake news il cui Paese ne ha discusso per mesi. Perché ...