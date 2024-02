Rappresaglia Usa in Siria e in Iraq

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 3 febbraio 2024) 23.00 Gli Usa hanno cominciato gli attacchi inin risposta al raid di gruppi pro-Iran che ha ucciso tre soldati americani in Giordania. La notizia è stata smentita,poi riconfermata dal Pentagono 8 obiettivi colpiti. Almeno 13 morti. E' "un attacco su larga scala". I morti sono "combattenti filo iraniani,tra cui nonni",vicino ad Al Mayadin,dell'est. I raid Usa sarebbero in corso anche in.Sei giorni fa,droni hanno ucciso tre soldati Usa in una base in Giordania. Gli Usa hanno incolpato milizie sostenute dall'Iran in