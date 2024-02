Rapine in serie armato di siringa | condannato a tre anni e mezzo

(Di sabato 3 febbraio 2024) Fermo, 3 febbraio 2024 –di, aveva seminato il terrore lungo la costa mettendo unadi colpi in pochi giorni. Il rapinatore, un 50enne residente a Fermo, è finito alla sbarra per rispondere del reato di due dellea lui attribuite. Al termine del processo l’uomo, già gravato da precedenti penali, è statoa tree sei mesi di reclusione. I fatti risalgono al marzo 2021 e tutto era iniziato quando una donna fermana, mentre si trovava nel proprio garage, a Lido di Fermo, era stata aggredita da un uomo con il volto travisato che, minacciandola con un una, a suo dire infetta dal virus dell’Hiv, aveva tentato di rapinarla della borsa. La donna, approfittando di un attimo di disattenzione del malvivente, si era difesa e, dopo ...

