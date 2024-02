Ranieri | «Ecco chi recupera contro la Roma Su De Rossi…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Cagliari Claudioin vista della garaladi campionato Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Cagliari Claudiola. MERCATO – «Sono soddisfatto, ho perso Goldaniga e Mancosu operato, Mina e Gaetano hanno ottime referenze e sono pronti per giocare» INFORTUNI – «Sulemana non, vediamo se lo avremmo da martedì»– «Faccio questo lavoro per le emozioni che da.da emozioni particolari, stare a Cagliari sono emozioni forti. Per De Rossi spero che faccia la carriera che merita, era già un allenatore in campo e spero per lui che sia la strada giusta»