Ranieri | 'De Rossi predestinato | Gaetano ringrazi Spalletti | sul mercato'

(Di sabato 3 febbraio 2024) Alla vigilia di Roma-Cagliari, in conferenza stampa parla Claudio, capitolino del Testaccio e allenatore dei sardi. BILANCIO DEL ME...

"Faccio questo lavoro per le emozioni che dà, Roma ne dà di particolari", dice il tecnico romano dei sardi Cagliari - Per Claudio Ranieri ... (ilgiornaleditalia)

A Roma è nato, a Roma è cresciuto. Alla Roma ha fatto tutta la trafila delle giovanili per poi esordire in prima squadra ai tempi di Scopigno. Poi nella Capitale è tornato due volte da allenatore, la ...'Faccio questo lavoro per le emozioni che dà, Roma ne dà di particolari', dice il tecnico romano dei sardi CAGLIARI (ITALPRESS) - Per Claudio ...(ANSA) - CAGLIARI, 03 FEB - A Roma è nato, a Roma è cresciuto. Alla Roma ha fatto tutta la trafila delle giovanili per poi esordire in prima ...