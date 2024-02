Raid Usa in Iraq e Siria contro milizie filo- iraniane “Ma non vogliamo una guerra con Teheran”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Roma, 3 febbraio 2024 – C’è un nuovo fronte diin Medio Oriente. Cinque giorni dopo l'attacco di droni in Giordania che ha ucciso tre soldati americani, gli Stati Uniti hanno lanciato l'offensiva di rappresaglialein. Una pioggia di missili, lanciati da caccia e bombardieri alcuni arrivati dagli Usa, su decine di obiettivi. "Oggi è cominciata la nostra risposta”, ha detto il presidente americano Joe Biden, mentre il portavoce del Consiglio di sicurezza John Kirby, assicura che il conflitto non sarà allargato all’Iran.l’Iran però gli Stati Uniti hanno adottato nuove sanzioni economiche e giudiziarie. Nel frattempo il segretario americano Anthony Blinken si prepara all’ennesimo tour nella regione, ...

I raid americani attesi da giorni in risposta all'uccisione di tre soldati Usa in Giordania sono arrivati e continueranno per giorni nell'ambito di una risposta su larga scala e ai ...Gli Usa per i raid in Siria e Iraq hanno utilizzato i bombardieri B-1 dell'aeronautica militare. Lo ha confermato un funzionario della difesa alla Cnn. Si tratta di un bombardiere pesante a ...«Almeno 85 obiettivi» collegati ad attività dei Corpi delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana sono stati colpiti in raid ...