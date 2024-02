Raid Usa in Iraq e Siria | arriva la risposta di Biden all’attacco in Giordania | cosa sappiamo

(Di sabato 3 febbraio 2024) Iniziata la rappresaglia degli Stati Uniti, colpiti 85 obiettivi legati a milizie appoggiate dall'Iran: gli attacchi, la linea del presidente americano, le intenzioni degli Usa La rappresaglia Usa per l'attacco con droni che ha ucciso tre soldati americani inè iniziata. Ieri l’esercito americano ha infatti effettuatoaerei su 85 obiettivi in

Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi con aerei con e senza pilota in Iraq e Siria come risposta agli attacchi alla base in Giordania (ilgiornale)

(Adnkronos) – Raid degli Stati Uniti contro obiettivi in Iraq e in Siria . Alle 22 ora italiana del 2 febbraio, le forze del Comando Centrale degli ... (ildenaro)

La rappresaglia Usa per l'attacco con droni che ha ucciso tre soldati americani in Giordania è iniziata. Ieri l’esercito americano ha infatti effettuato raid aerei su 85 obiettivi in Iraq e Siria.Gli Stati Uniti hanno confermato di aver centrato diversi obbiettivi sciiti tra Siria e Iraq. Nel mirino non solo le milizie sciite ma anche operativi dei padaran itanani ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele-Hamas, raid americani in Siria e Iraq. Funzionari Usa e Ue: rischio genocidio Gaza ...