Raid Usa in Iraq e Siria | arriva la risposta di Biden all’attacco in Giordania | cosa sappiamo

(Di sabato 3 febbraio 2024) La rappresaglia Usa per l’attacco con droni che ha ucciso tre soldati americani inè iniziata. Ieri l’esercito americano ha infatti effettuatoaerei su 85 obiettivi in. L’operazione, durata circa mezz’ora, è stata definita “un successo” dalla Casa Bianca, ma non si conoscono ancora maggiori dettagli su danni, feriti o vittime. Funzionari statunitensi hanno spiegato che gli attacchi hanno colpito quattro strutture ine tre in, dove sono stati segnalati danni nella città di Al-Qaim. I siti appartenevano presumibilmente a varie milizie appoggiate dall’Iran, che gli Stati Uniti accusano dell’attacco in. Negli attacchi aerei sono state impiegate più di 125 ‘munizioni di precisioni’. L’elenco degli obiettivi comprende ...

(Adnkronos) – La rappresaglia Usa per l'attacco con droni che ha ucciso tre soldati americani in Giordania è iniziata. Ieri l’esercito americano ha ... (periodicodaily)

Pubblicato il 3 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – La rappresaglia Usa per l'attacco con droni che ha ucciso tre soldati americani in Giordania è ... (dayitalianews)

Roma, 3 febbraio 2024 – C’è un nuovo fronte di guerra in Medio Oriente. Cinque giorni dopo l'attacco di droni in Giordania che ha ucciso tre soldati ... ()

I raid americani attesi da giorni in risposta all'uccisione di tre soldati Usa in Giordania sono arrivati e continueranno per giorni nell'ambito di una risposta su larga scala e ai ...Gli Usa per i raid in Siria e Iraq hanno utilizzato i bombardieri B-1 dell'aeronautica militare. Lo ha confermato un funzionario della difesa alla Cnn. Si tratta di un bombardiere pesante a ...«Almeno 85 obiettivi» collegati ad attività dei Corpi delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana sono stati colpiti in raid ...