Raid in un’abitazione in Valle Caudina | rubata una pistola e proiettili

E' stato portato a termine un furto ieri sera in una abitazione in via Trociano ine precisamente ad Airola. Ignoti, dopo aver forzato una porta, approfittando dell'assenza dei proprietari della casa, hanno rubato da una cassaforte in una camera da letto, unaberetta e 50calibro 7,65. Sul posto sono intervenuti per effettuare i rilievi i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio.