Raid americani in Siria e Iraq | attaccati 85 obiettivi | 18 morti Biden | “Non vogliamo guerra con Teheran” - VIDEO

(Di sabato 3 febbraio 2024) Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 febbraio l'esercito degli Stati Uniti ha effettuato diversi attentati controe strutture legate alla Guardia rivoluzionaria islamica dell'Iran e ai gruppi filo-iraniani in. Gli attacchi, come confermato da John Kirby, portavoce del Consigli

Washington, 3 febbraio 2024 – I Raid americani attesi da giorni in risposta all’uccisione di tre soldati Usa in Giordania sono arrivati e ... (ilfaroonline)

Sono sei gli obiettivi colpiti dai raid americani in Siria in risposta all’attacco in Giordania di gruppi pro-Iran che hanno ucciso tre soldati Usa. Lo riferisce Fox news precisando che sono sei le pe ...«Almeno 85 obiettivi» collegati ad attività dei Corpi delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana sono stati colpiti in raid ...Guerra in Medio Oriente. La Gran Bretagna potrebbe riconoscere ufficialmente uno Stato palestinese dopo un cessate il fuoco a Gaza senza attendere l'esito di negoziati, che potrebbero ...