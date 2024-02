Rai Sport HD | Nuoto Mondiali Doha | Pallavolo | Ciclocross | Tennis - Sabato 3 Febbraio 2024

(Di sabato 3 febbraio 2024) In vista del weekend,, Digital-News.it vi presenta la programmazioneiva della Rai. Sui canali Rai e su RaiHD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventiivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su RaiHD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.Tra novità e tradizione la stagione di Raidiretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grandedella Coppa ...

Ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming oggi , venerdì 2 febbraio: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, gli Sport ... (oasport)

Sulla piattaforma streaming VBTV , sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo spettacolo del ... (sportintv.eu)

I Mondiali 2024 degli sport acquatici proseguiranno a Doha (Qatar), oggi, sabato 3 febbraio: nella seconda giornata spazio a nuoto di fondo, tuffi e nuoto artistico. Verranno assegnati altri quattro t ...Serie C, dove vedere Cesena-Fermana Sabato 3 febbraio, ore 20:45. Diretta TV, streaming e probabili formazioni. Gara del Girone B.In particolare, Rai Uno non può fornire registrazioni dei programmi già andati in onda, tranne quando non sia prevista la vendita al pubblico di home video - che saranno segnalati nel sito. Se quello ...