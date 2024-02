Raffaella Fico splende in una commedia al fulmicotone

(Di sabato 3 febbraio 2024) “Signora in Rosso” è un gioiello di pura comicità. Sexy, credibile, affascinante e molto in parte,e sorprende in questa divertentissimanapoletana, dove battute e doppi sensi sostengono la sceneggiatura semplice ma efficace. Liberamente tratta da ‘The Woman in Red’, il bel film di Gene Wilder con la bellissima Kelly LeBrock

Al Teatro Bracco giovedì 1 febbraio va di scena la “Signora in rosso”. “La Signora in rosso” è il sogno erotico proibito degli Italiani La trama della commedia è molto semplice ma il divertimento è as ...Showgirl, modella, attrice, un po’ di tutto. Raffaella Fico, che oggi compie 36 anni, è un volto conosciutissimo della televisione italiana. La sua carriera è iniziata nel 2007, vincendo la XX ...Caterina De Santis, Claudio Insegno, Eva Grimaldi e Raffaella Fico. È questo il cast de “La signora in rosso”, spettacolo in prima assoluta al Teatro Bracco ...