Rabiot all’Inter | la decisione è definitiva | tifosi spiazzati

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 3 febbraio 2024)infiamma la vigilia del derby d’Italia tra Inter e Juve: il francese è finito al centro dei rumors di mercato. Manca sempre meno allo scontro diretto Scudetto tra Inter e Juventus: il derby d’Italia, mai come questa volta, è uno snodo cruciale per il campionato, con in ballo tre punti che possono dare una svolta importante alla stagione. Per la squadra di Simone Inzaghi, sembrerebbe un vero e proprio matchpoint tricolore, in quanto con una vittoria potrebbero portarsi a un virtuale +7 sui bianconeri (considerando la partita in meno da recuperare per la Supercoppa Italiana, ndr). Discorso diverso, invece, per Massimiliano Allegri, che con i tre punti metterebbe pressione alla compagine nerazzurra, superandola (seppur momentaneamente) in classifica. Insomma, gli ingredienti per un derby d’Italia scoppiettante ci sono tutti e, come se non bastasse, c’è anche il ...