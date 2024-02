Quintana | tornano le prove a porte chiuse

(Di sabato 3 febbraio 2024) Dopo il torneo storico ‘Ascoli, città della’, andato in scena nel giorno dell’Epifania, ancora una volta si aprono ledel campo ‘Squarcia’ ai cavalli. Nei giorni scorsi, ad esempio, è stato effettuato il test di ammissione per il corso di formazione e perfezionamento per i cavalieri degli eventi storici. Al termine, sotto l’occhio attento del direttore Umberto Colavita nonché dei due tecnici Paolo Margasini ed Emanuele Capriotti, sono risultati idonei quattro cavalieri: si tratta di Mario Cavallari (Servigliano) e Davide Dimarti (Offida), entrambi chiamati quest’anno a difendere i colori della Piazzarola dopo la separazione del sestiere biancorosso da Nicholas Lionetti, nonché di Aurelio Nencini (Pistoia) e Tommaso Suadoni (Amelia). Idonee anche le due amazzoni Eleonora Lattanzi (di Ascoli, figlia dell’ex caposestiere di Porta Solestà ...

