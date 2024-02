Quinta dimensione – Il futuro è già qui | ultima puntata 3 febbraio 2024

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il sabato sera di Raitre torna ad essere all’insegna della divulgazione con la terza edizione di-Ilè già qui, programma di approfondimento e divulgazione scientifica di Rai Cultura condotto da Barbara Gallavotti. Quattro puntate per approfondire fatti e concetti che permettono di comprendere le sfide e le opportunità di una società come la nostra, in rapidissimo cambiamento. Il tutto, con un linguaggio accessibile e immediato e con ospite fissa di tutte le puntate Amalia Ercoli Finzi. Il programma è nato da un’idea di Jean Pierre el Kozeh e della stessa Gallavotti ed è da lei scritto e condotto. Hanno contribuito ai testi Maria Chiara Albicocco, Francesca Buoninconti, Paolo Conte, Fabio Mazzeo, Paola Miletich e Fiorella Ravera. Delegato Rai Giulia Lanza. La regia è di Luca Granato. Prodotto da Ballandi per Rai ...

Rai 3 "Quinta Dimensione. Il futuro è già qui" Su Rai 3 alle 21.45 sarà trasmesso "Quinta Dimensione. Il futuro è già qui", il programma di Rai Cultura condotto da Barbara Gallavotti. Le indagini sui ...