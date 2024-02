Qui arancioblù Tridente offensivo con Bjorn Doka Dieme e Discepolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Sarà un’Asta Taverna simile alle ultime uscite quella che oggi a Colle Val d’Elsa attende la Robur per dimostrare di essere molto più competitiva rispetto all’andata. Mister Stefano Bartoli nel suo 4-3-3 (che durante la gara spesso diventa 4-2-3-1) recupera un elemento importante come la mezzala Gabriele Mazza che dovrebbe completare il pacchetto di metà campo insieme a due elementi imprescindibili come Lorenzo Mazza e a Ceccatelli. In difesa a protezione del portiere Anselmi ci saranno i terzini Di Renzone e Bardotti con Grassini e Bianchi coppia di centrali. Qualche dubbio invece in attacco dove con il bomber senegalese, ottimo il suo impatto dal momento dell’arrivo a Siena, e l’exci saranno uno tra, a secco ormai da diverse giornate, e Jrad. L’ultimo arrivato in casa arancioblu, Piotr ...