Questa rabbia va capita La colpa è degli Stati

(Di sabato 3 febbraio 2024) Paolo De Castro, europarlamentare Pd ed ex ministro dell’Agricoltura, è giustificata la protestaagricoltori? "La protesta ha delle ragioni oggettive. La sensazioneagricoltori europei è quella di essere additati come imputati e non protagonisti della transizione ecologica. Nella Pac riformata entrata in vigore lo scorso anno la componente ambientale è stata profondamente rafforzata, con forti condizionamenti. A questo si è aggiunta una batteria di provvedimenti dall’Europa, come la riduzione del 50% dell’uso dei fitofarmaci entro il 2030 e la direttiva sulle emissioni industriali che includeva anche le stalle, che per fortuna nell’Europarlamento abbiamo profondamente cambiato e in qualche caso rinviato alla prossima legislatura. Ma ci sono state una serie di decisioni nazionali, dalla Germania dove sonotolti gli ...