Quello che noi non siamo di Gianni Biondillo vince il Premio Bagutta 2024

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 3 febbraio 2024) È l’opera di, autore della fortunata serie di romanzi noir dedicata all’ispettore Ferraro, ad aggiudicarsi l’importante. Il più antico riconoscimento letterario italiano è arrivato alla sua 98ª edizione e premiache noi non, romanzo edito da Guanda. La storia del libro che è riuscito a ottenere l’ambito riconoscimento letterario ruota attorno ad alcune vicende curiose e misteriose che mettono in scena il mondo degli architetti durante il il periodo del fascismo. In quell’epoca a Milano lavoravano architetti come Giuseppe Pagano e Piero Bottoni, inizialmente affascinati dal modello fascista per poi prenderne le distanze, subendone dure e pericolose conseguenze. Copertina del libro di, fonte: ...