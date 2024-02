Quella volta che Françoise Hardy salì sul palco di Sanremo con l’eyeliner blu

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 3 febbraio 2024) Era il 1966. Suldel Casinò di, Mike Bongiorno affiancato Paola Penni e Carla Maria Puccini, una conduzione ricordata per lo svenimento della Puccini sul, preso per una gag di scena e ignorato dal conduttore. Un’annata passata alla storia non tanto per la canzona vincitrice, Dio, come ti amo di Domenico Modugno e Gigliola Cinquetti, quanto per successi diventati dei classici della musica come Nessuno mi può giudicare interpretata da Caterina Caselli e Il ragazzo della via Gluck di Celentano. Tra gli esordienti dell’anno, Lucio Dalla, Orietta Berti e una straniera,. Giovanissima – aveva solo ventidue anni – cantava la dolcissima Parlami di te in coppia con ...