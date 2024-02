Qualificazioni Wta Cluj-Napoca 2024 | Stefanini al turno decisivo col doppio bagel | Brancaccio lo subisce

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Piovono doppinelleal torneo Wta die sono 6-0 6-0 agrodolci per il tennis italiano. Lucrezia, infatti, ha imposto il risultato perfetto alla malcapitata ucraina Kolb, spazzata via in meno di un’ora di gioco e con tre break nel primo e altrettanti nel secondo set, in cui l’azzurra ha saputo mantenere salda la concentrazione e ha evitato cali di tensione una volta capito che contro la numero 625 del circuito sarebbe stata una giornata in discesa. L’azzurra ha trovato una discreta percentuale al servizio con le prime del 63%, ha dovuto comunque salvare due palle break, riuscendoci, mentre ne ha sfruttate sei su undici a disposizione. Una prestazione perfetta che la proietta con fiducia al...