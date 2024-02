Quali sono i pro e i contro della friggitrice ad aria? Non avrete più dubbi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 febbraio 2024) Se state pensando di comprare unaadè il caso di esaminare i vantaggi e anche gli svantaggi di questo elettrodomestico, da qualche tempo, entrato di diritto a far parte degli accessori aitanti italiani non intendono rinunciare.adi pro e idi questo elettrodomestico (ilcorrierecitta.com)Si potrebbe iniziare sottolineando che funziona come fosse un fornetto, viste le sue caratteristiche: distribuisce il calore in modo uniforme nelle pietanze in cottura. Un metodo che garantisce un risultato inatteso, visto che consentirà di mettere a tavola pranzetti gustosi, croccanti, ben cotti, ma non fritti e con l’utilizzo di un quantitativo di oli o condimenti estremamente ...