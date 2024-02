Qual è il rossetto rosso indossato da Taylor Swift che ha fatto impazzire TikTok?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 febbraio 2024)è da sempre famosa per i suoi red lipstick (thing that we like). Tutti stanno ancora parlando dell’apparizione di Tay Tay per la vittoria dei Kansas City Chiefs nel campionato AFC contro i Baltimore Ravens, concedendosi un po’ di PDA post-partita con il fidanzato Travis Kelce. A parte la grande vittoria e il momento troppo sweet, gli spettatori non hanno potuto fare a meno di notare che iltipico dellaè rimasto inalterato per tutta la serata. Durante il tifo, le bevute e gli sbaciucchiamenti celebrativi, ilnon si è mosso di un millimetro. Ma noi sappiamo cheè una mastermind.è ilda...