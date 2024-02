Puoi aumentare tanto la pensione 2024 con una semplice domanda al CAF

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’assegno può essere ancora più remunerativo. Ecco comelanelcon unaal CAF A causa dell’inflazione la vita per moltissimi cittadini italiani ed europei sta diventando sempre più difficile. I prezzi dei beni di prima necessità sono arrivati alle stelle, così come il costo per il carburante e per l’energia. C’è un modo pergli importi – Cityrumors.itChi ha uno stipendio piuttosto alto riesce a far fronte ai continui rincari, mentre chi non ha più un lavoro ed è innon sempre riesce ad arrivare alla fine del mese. Tuttavia non è il caso di disperarsi. Ti mostriamo infatti comedilanel. Basterà una...